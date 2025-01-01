Меню
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Концовку фильма «Завод» не поняли ни зрители, ни критики: объясняем, что хотел показать Быков таким финалом
Стивен Кинг ждал 45 лет, чтобы это сняли — и не зря: «Долгая прогулка» набрала 100 % на Rotten Tomatoes
Кем же будет загадочная домработница Бирсен в 4 сезоне «Клюквенного щербета»: зрители уже делают ставки
Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца
Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают
На экране — супергерои, в жизни — рутина: реальные криминалисты не могут смотреть «След» без смеха (ни грамма правды)
«Одна из лучших экранизаций»: новый фильм по Кингу затмил «Сияние» и «Оно» — поставили в один ряд с «Зеленой милей»
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
