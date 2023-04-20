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Елизавета II
Elizabeth: A Portrait in Part(s)
Елизавета II, 2022
2022 / Великобритания
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Жанр:
документальный
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Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2022
Премьера в России
20 апреля 2023
Премьера в мире
20 апреля 2023
Прокатчик
Пионер
Режиссер
Роджер Мишелл
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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