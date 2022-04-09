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Постер фильма Елизавета II
5.9
Киноафиша Фильмы Елизавета II
5.9

Елизавета II

, 2022
Elizabeth: A Portrait in Part(s)
Великобритания / документальный / 18+
Документальный фильм о легендарной британской королеве
Постер фильма Елизавета II
5.9

В ролях

King Charles III
Self
Пол Маккартни
Пол Маккартни
Self
Елизавета II
Self
Режиссер Роджер Мишелл
Композитор Джордж Фентон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 27 мая 2022
Премьера в мире 9 апреля 2022
Дата выхода
26 августа 2026 Россия Пионер
21 апреля 2022 Австралия M
8 сентября 2022 Испания 7
21 апреля 2022 Канада PG
16 августа 2024 Тайвань 0+
20 мая 2022 Финляндия S
2 июня 2022 Франция
12 июня 2024 Южная Корея ALL

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $127 684
Производство Free Range Films, Ingenious Media, Riba Films
Другие названия
Elizabeth: A Portrait in Part(s), Elizabeth, Elizabeth: A Portrait in Parts, Elizabeth, regard(s) singulier(s), Elizabeth: A Portrait in Part, Elizabeth - Das Leben einer Königin, Elizabeth - Et portrett av en dronning, Elizabeth: Dyokan Ba'Khalakim, Elżbieta II: Portret królowej, Isabel II: Uma Rainha como Nunca Viu, Елизавета II, エリザベス 女王陛下の微笑み, 天生女王

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 3 апреля 2023

Отзывы о фильме

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