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Балтиморская пуля
The Baltimore Bullet
Балтиморская пуля, 1980
1980 / США
5.9
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10
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Рейтинг IMDb: 5.9
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Жанр:
комедия
криминал
драма
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О фильме
Скользкий мошенник и его молодой помощник готовят подставку для профессионального игрока при игре в бильярд по-крупному. Весь вопрос только в том, удастся ли им остаться в живых после выигрыша. Достаточно приятная, развлекательная картина...
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5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
1980
Режиссер
Роберт Эллис Миллер
В ролях
Джеймс Коберн
Омар Шариф
Рони Блейкли
Брюс Бокслейтнер
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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