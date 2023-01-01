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Балтиморская пуля Балтиморская пуля
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The Baltimore Bullet

Балтиморская пуля, 1980

1980 / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме
Скользкий мошенник и его молодой помощник готовят подставку для профессионального игрока при игре в бильярд по-крупному. Весь вопрос только в том, удастся ли им остаться в живых после выигрыша. Достаточно приятная, развлекательная картина...
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1980
Режиссер
Роберт Эллис Миллер
В ролях
Джеймс Коберн
Джеймс Коберн
Омар Шариф
Омар Шариф
Рони Блейкли
Брюс Бокслейтнер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Балтиморская пуля 2 постера
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