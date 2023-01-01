Балтиморская пуля, 1980

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о выходе в прокат О фильме Скользкий мошенник и его молодой помощник готовят подставку для профессионального игрока при игре в бильярд по-крупному. Весь вопрос только в том, удастся ли им остаться в живых после выигрыша. Достаточно приятная, развлекательная картина... Развернуть 5.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 43 минуты Год выпуска 1980 Режиссер Роберт Эллис Миллер В ролях Джеймс Коберн Омар Шариф Рони Блейкли Брюс Бокслейтнер Все актеры и съемочная группа 2 постера

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