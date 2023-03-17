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Скоро в прокате "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
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Два друга
Dostojee
Два друга, 2021
2021 / Индия
8.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
8.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность
1 час 51 минута
Год выпуска
2021
Премьера в мире
17 марта 2023
Режиссер
Прасун Чаттерджи
В ролях
Джаяти Чакраборти
Санджой Чаттопадхьяй
Сватилекха Кунду
Ариф Шейх
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
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Отзывы
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Рецензия
Отзывы
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