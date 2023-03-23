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Терапия травмы: Психоз Терапия травмы: Психоз
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Trauma Therapy: Psychosis

Терапия травмы: Психоз, 2023

2023 / Великобритания
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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 марта 2023
Режиссер
Лаури Брюстер
В ролях
Ханна Нью
Ханна Нью
Том Маллой
Меган Треметник
Кортни Уорнер
Стивен Корралл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Терапия травмы: Психоз 1 постер
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