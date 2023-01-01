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Охотники за глубиной Охотники за глубиной
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Охотники за глубиной

Охотники за глубиной, 2021

2021 / Россия
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О фильме

Павел Демидов и его команда московских экстремалов-спелеологов оказались открывателями глубочайших тайн планеты. Они установили новый мировой рекорд: пещера Веревкина в Абхазии, покоренная ими, оказалась самой глубокой на планете. Каждый раз исследователи не уверены на все сто, что вернутся назад. Но, несмотря на опасные сходы паводков, они готовятся к очередному спуску, собрав заказы и пожелания от ученых разных стран, чтобы вернуться к ним с образцами уникальных сталагмитов и неизвестных биологических видов.

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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2021
Возраст 6+
Режиссер
Василиса Юренкова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Охотники за глубиной 1 постер
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