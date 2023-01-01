Охотники за глубиной, 2021

Павел Демидов и его команда московских экстремалов-спелеологов оказались открывателями глубочайших тайн планеты. Они установили новый мировой рекорд: пещера Веревкина в Абхазии, покоренная ими, оказалась самой глубокой на планете. Каждый раз исследователи не уверены на все сто, что вернутся назад. Но, несмотря на опасные сходы паводков, они готовятся к очередному спуску, собрав заказы и пожелания от ученых разных стран, чтобы вернуться к ним с образцами уникальных сталагмитов и неизвестных биологических видов.