Дикая Шри-Ланка: царство леопардов, 2019

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о выходе в прокат О фильме Этот фильм рассказывает о дикой фауне Шри-Ланки. Основные местные хищники - это леопарды, шакалы и крокодилы, но также здесь обитают редчайшие на Земле животные, такие как губачи и серые тонкие лори. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 44 минуты Год выпуска 2019 Возраст 12+ 1 постер

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