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Дикая Шри-Ланка: царство леопардов
Дикая Шри-Ланка: царство леопардов
, 2019
Дикая Шри-Ланка: царство леопардов
ЮАР / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Постеры
О фильме
Этот фильм рассказывает о дикой фауне Шри-Ланки. Основные местные хищники - это леопарды, шакалы и крокодилы, но также здесь обитают редчайшие на Земле животные, такие как губачи и серые тонкие лори.
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Детали фильма
Страна
ЮАР
Продолжительность
44 минуты
Год выпуска
2019
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Обновлено 10 марта 2023
Кадры из фильма
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