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Постер фильма Дикая Шри-Ланка: царство леопардов
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Дикая Шри-Ланка: царство леопардов

, 2019
Дикая Шри-Ланка: царство леопардов
ЮАР / документальный / 18+
Постер фильма Дикая Шри-Ланка: царство леопардов

О фильме

Этот фильм рассказывает о дикой фауне Шри-Ланки. Основные местные хищники - это леопарды, шакалы и крокодилы, но также здесь обитают редчайшие на Земле животные, такие как губачи и серые тонкие лори.

Детали фильма

Страна ЮАР
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2019

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Обновлено 10 марта 2023

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