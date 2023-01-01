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Человек прямоходящий и революция топора Человек прямоходящий и революция топора
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Homo Erectus and the Hand Axe Revolution

Человек прямоходящий и революция топора, 2012

2012 / Корея
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О фильме

Homo Erectus, также известный как «пекинский человек», — древний вид гоминидов. Возникнув в Африке и распространившись в Европу и самые дальние уголки Восточной Азии, этот древний человек является истинным Прометеем человечества, обуздывающим огонь и использующим его себе во благо. Ручной топор — величайшее изобретение палеолитического человека и самый распространенный артефакт той эпохи. В каком-то смысле это символ интеллектуального пробуждения человека, благодаря которому он смог воплотить в реальности то, что он представлял себе в уме. В фильме «Человек прямоходящий и революция топора» мы исследуем ручной топор, найденный на археологических раскопках Чонгок-ри в Корее, чтобы реконструировать жизнь доисторического человека — его миграции, собирательство и охоту, а также использование им огня. С помощью удивительных технологий кино мы воссоздаем густые леса Азии 300 000 лет назад, где когда-то бродил Homo erectus.

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Продолжительность 48 минут
Год выпуска 2012
Возраст 12+
Постер фильма Человек прямоходящий и революция топора 1 постер
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Человек прямоходящий и революция топора
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