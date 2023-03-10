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Постер фильма Боробудур — тысячелетний миф
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Боробудур — тысячелетний миф

, 2014
Borobudur-Kingdom of the Ocean Silk Road
Южная Корея / документальный / 18+
Постер фильма Боробудур — тысячелетний миф

О фильме

Прошлое, настоящее и будущее. Основа этих трех понятий — океан, а океан — это дорога. Жизнь и цивилизация, текущие или идущие по дороге. Эта дорога — мечта, и человечество построило цивилизацию на шелковом пути океана, чтобы осуществить эту мечту. Боробудур (Индонезия) - это каменное сооружение, в котором человечество воплотило свою мечту. Оно является всемирным наследие ЮНЕСКО с 1991 года. В Боробудуре изображено 10 000 человек, из 2 440 племен, 200 миллионов тонн камня, использованного в 48 метрах удивительной архитектуры, 84 грубых ступы, все вместе это стало идеальным шедевром для документального фильма. Помимо культурного наследия Юго-Восточной Азии программа, посвященная целостной картине азиатской культуры, Боробудур, дает возможность поделиться тысячелетним культурным наследием Азии.

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 47 минут
Год выпуска 2014

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Обновлено 10 марта 2023

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