Люди болот, 2014

Упо, крупнейшее водно-болотная территория в Южной Корее, славится своим красивым ландшафтом и богатым биоразнообразием. Поскольку Упо был зарегистрирован в Рамсарской конвенции, он стал резервацией. Это меняет жизнь его коренных жителей, поскольку коренным жителям запрещено входить в Упо. В этой истории рассказывается о последнем поколении коренных жителей, которые все еще живут на территории Упо: рыбаках, наблюдателях за окружающей средой и женщинах-дайверах. Этот документальный фильм с захватывающими пейзажами смены 4 сезонов Упо расскажет вам и о своих людях.