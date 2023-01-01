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People in Wetland

Люди болот, 2014

2014 / Корея
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О фильме

Упо, крупнейшее водно-болотная территория в Южной Корее, славится своим красивым ландшафтом и богатым биоразнообразием. Поскольку Упо был зарегистрирован в Рамсарской конвенции, он стал резервацией. Это меняет жизнь его коренных жителей, поскольку коренным жителям запрещено входить в Упо. В этой истории рассказывается о последнем поколении коренных жителей, которые все еще живут на территории Упо: рыбаках, наблюдателях за окружающей средой и женщинах-дайверах. Этот документальный фильм с захватывающими пейзажами смены 4 сезонов Упо расскажет вам и о своих людях.

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Продолжительность 47 минут
Год выпуска 2014
Возраст 6+
Режиссер
Щин Сон-ён
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Люди болот 1 постер
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Люди болот
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