Белохвостый орлан, 2012

Высоко на вершине утеса сидит массивная хищная птица. Это великолепное существо с золотисто-коричневыми крыльями, ярко-желтым клювом и когтями. Это хозяин своей экологической области и хищник высшей ступени. Это орлан-белохвост, вымирающая порода птиц, цепляющаяся за все более тонкую нить существования в быстро меняющемся и враждебном мире. В фильме «Белохвостом орлане» мы показываем все более тщетную борьбу этого вида за выживание и узнаем о его связи с экологией. Мы исследуем, почему самые незначительные изменения в окружающей среде делают эту птицу уязвимой и хрупкой, несмотря на ее устрашающий вид.