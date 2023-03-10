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Постер фильма Белохвостый орлан
Киноафиша Фильмы Белохвостый орлан

Белохвостый орлан

, 2012
White-Tailed Sea-Eagle
Южная Корея / документальный / 18+
Постер фильма Белохвостый орлан

О фильме

Высоко на вершине утеса сидит массивная хищная птица. Это великолепное существо с золотисто-коричневыми крыльями, ярко-желтым клювом и когтями. Это хозяин своей экологической области и хищник высшей ступени. Это орлан-белохвост, вымирающая порода птиц, цепляющаяся за все более тонкую нить существования в быстро меняющемся и враждебном мире. В фильме «Белохвостом орлане» мы показываем все более тщетную борьбу этого вида за выживание и узнаем о его связи с экологией. Мы исследуем, почему самые незначительные изменения в окружающей среде делают эту птицу уязвимой и хрупкой, несмотря на ее устрашающий вид.

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2012

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Обновлено 10 марта 2023

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