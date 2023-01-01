Я научу вас мечтать..., 1984

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о выходе в прокат О фильме О творчестве одного из крупнейших мастеров советской кинематографии — режиссера Марка Донского. Развернуть 7.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 1984 Возраст 6+ Режиссер Юрий Швырев Все актеры и съемочная группа 2 постера

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