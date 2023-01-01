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Жюль Bерн. Путешествие длиною в жизнь Жюль Bерн. Путешествие длиною в жизнь
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Жюль Bерн. Путешествие длиною в жизнь, 2013

2013 / Украина
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О фильме

«Неутомимый путешественник» - так Жюль Верна называли современники. Человек с безграничной фантазией и неудержимой жаждой жизни – он подарил нам инструкцию по мечтанию. И действительно, кто же из нас не хотел обогнуть земной шар вместе с Филеасом Фоггом и Жаном Паспарту? Кто не мечтал очутиться на «Наутилусе» с Капитаном Немо? Этот фильм - не что иное, как небольшой экскурс в детство. Не обрекайте себя на серую и обыденную жизнь – мечтайте о великом, друзья! «Жюль Верн. Путешествие длиною в жизнь»– очередная программа из цикла «Великие Мечтатели. С помощью CGI-графики мы не только воссоздадим основные этапы жизни знаменитых ученых и первооткрывателей, но и раскроем зрителю мечты и фантазии тех, кто изменил ход истории, и чьи идеи продолжают будоражить умы своей неординарностью.

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Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2013
Возраст 12+
Режиссер
Миша Костров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жюль Bерн. Путешествие длиною в жизнь 2 постера
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