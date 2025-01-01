Меню
Фильмы
Последнее королевство: Семь королей должны умереть
Трейлеры фильма «Последнее королевство: Семь королей должны умереть»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Первая неделя сентября будет жаркой: когда выйдет новый сезон «Клюквенного щербета» и других культовых дизи?
Концовку фильма «Завод» не поняли ни зрители, ни критики: объясняем, что хотел показать Быков таким финалом
Этого Терминатора боялся даже Скайнет: все особености T-1000 не показали в фильме
Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях
На экране — супергерои, в жизни — рутина: реальные криминалисты не могут смотреть «След» без смеха (ни грамма правды)
Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают
«Одна из лучших экранизаций»: новый фильм по Кингу затмил «Сияние» и «Оно» — поставили в один ряд с «Зеленой милей»
Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест)
Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона
