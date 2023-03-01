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Колибри: драгоценные посланники цветов Колибри: драгоценные посланники цветов
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Hummingbirds: Jewelled Messengers

Колибри: драгоценные посланники цветов, 2012

2012 / Великобритания / Германия
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме

В Южной Америке обитают удивительные животные... Это одни из самых необыкновенных созданий на Земле. Они не перестают завораживать и восхищать нас. Это - колибри. И по красочности оперения, и по виртуозности полёта им нет равных. Растения буквально "создали" колибри в качестве посланников, переносящих пыльцу от цветка к цветку. Для выполнения этой нелегкой миссии маленьким пернатым созданиям пришлось освоить потрясающие пируэты - зависать на месте, летать задом наперед и даже вверх ногами! Но достигается это колоссальными усилиями - из-за высокого метаболизма они вынуждены каждую ночь впадать с состояние, напоминающее зимнюю спячку. И это всё ради растений!

8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2012
Возраст 12+
Режиссер
Пол Реддиш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Колибри: драгоценные посланники цветов 2 постера
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Колибри: драгоценные посланники цветов смотреть онлайн

Колибри: драгоценные посланники цветов
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