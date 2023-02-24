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Постер фильма Сантошам
7.2
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7.2

Сантошам

, 2023
Santhosham
Индия / драма / 18+
Постер фильма Сантошам
7.2

В ролях

Аша Аравинд
Sindhu Suresh
Калабхаван Шаджон
Калабхаван Шаджон
Anu Sithara
Aadya Suresh Kumar
Маллика Сукумаран
Lakshmi
Akshara Suresh Kumar
Амит Чакалаккал
Girish
Aaryan
Aryan
Aavani
Jasmine
Akshara
Aadya's Friend
John Alukka
Self
Babitha Basheer
Gireesh's Sister
Kevin Fernandez
Gireesh's Relative
Режиссер Аджит В. Томас
Сценарист Arjun T. Sathyan
Композитор P.S.Jayahari
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 24 февраля 2023
Дата выхода
24 февраля 2023 Индия U
9 марта 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $2 528
Производство Mise-En-Scene Entertainment
Другие названия
Santhosham

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 2 октября 2024

Отзывы о фильме

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