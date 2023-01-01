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Роман в письмах, 2011

2011 / Россия
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О фильме

Юная поэтесса Татьяна приезжает в Москву, чтобы поступить в литературный институт.Столица встречает ее неприветливо: сначала обманывает таксист, затем ее пытаются обокрасть. Все меняет случайная встреча с молодым архитектором Денисом, вызвавшимся подвезти растерянную девушку. Пятиминутный разговор в машине творит чудо: два странных, не от мира сего человека – поэтесса и незадачливый архитектор – понимают, что нашли друг друга. Неужели вот оно – счастье?Но герои теряют друг друга в большом городе. Для Тани начинается черная полоса. Она не поступает в институт и идет работать домработницей.Дочка владельцев дома Катя поверяет героине свою тайну – о страстной и безответной влюбленности в чудаковатого юношу. Катя не в силах придумать, как обратить на себя его внимание. Танины стихи подсказывают ей выход. Она просит Таню в знак дружбы писать от ее имени письма. Таня берется помочь, не зная, что пишет тому самому архитектору Денису, которого полюбила с первого взгляда!

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Возраст 12+
Режиссер
Константин Статский
Константин Статский
В ролях
Ольга Иванова
Андрей Фролов
Анна Носатова
Анна Носатова
Денис Пьянов
Денис Пьянов
Анатолий Котенёв
Анатолий Котенёв
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Роман в письмах 1 постер
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Роман в письмах
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