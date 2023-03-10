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Постер фильма Махешум Марутиюм
7.0
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7.0

Махешум Марутиюм

, 2023
Maheshum Marutiyum
Индия / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Махешум Марутиюм
7.0

В ролях

Мамта Мохандас
Gauri
Асиф Али
Mahesh
Маниянпилла Раджу
Padmanabhan 'Pappettan'
Александр Прасант
Anumol R.S.
Maya
Divya M. Nair
Mahesh's Mother
Ranjini George
Advocate
Прем Кумар
Sakhavu
Кунчан
Adv. Rajan Pillai
Виджай Бабу
Шаджу К.С.
Wilson
Krishna Prasad
Dasappan
Режиссер Сетху
Сценарист Сетху
Композитор Kedar
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 10 марта 2023
Дата выхода
10 марта 2023 Индия U
10 марта 2023 ОАЭ 18TC
Бюджет 100 000 000 INR
Сборы в мире $19 913
Производство Manian Pillai Raju Productions, VSL Film House
Другие названия
Maheshum Marutiyum

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 6 марта 2023

Отзывы о фильме

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