Русалка, 2012

Наталья и Олег любят друг друга. Но разница в социальном положении (Наташа – простая деревенская девушка, Олег – сын владельца крупного предприятия) не нравится отцу парня. Хотя сам он по уши в долгах. Но у бизнесмена есть план: женить сына на дочке кредитора.Когда Наташа узнает, что любимый ее бросил (ему сказали, что она беременна от другого), в отчаянии прыгает с моста. Из воды ее вытаскивает сводный брат Олега Кирилл. Тут выясняется, что девушка потеряла память. Кирилл, которому нравится Наташа, решает сказать ей, что она его жена…