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Постер фильма Русалка
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Русалка

, 2012
Россия / мелодрама / 18+
Постер фильма Русалка

О фильме

Наталья и Олег любят друг друга. Но разница в социальном положении (Наташа – простая деревенская девушка, Олег – сын владельца крупного предприятия) не нравится отцу парня. Хотя сам он по уши в долгах. Но у бизнесмена есть план: женить сына на дочке кредитора.Когда Наташа узнает, что любимый ее бросил (ему сказали, что она беременна от другого), в отчаянии прыгает с моста. Из воды ее вытаскивает сводный брат Олега Кирилл. Тут выясняется, что девушка потеряла память. Кирилл, которому нравится Наташа, решает сказать ей, что она его жена…

В ролях

Елена Шилова
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Анна Носатова
Анна Носатова
Святослав Астрамович
Святослав Астрамович
Анатолий Котенёв
Анатолий Котенёв
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2012

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 19 июля 2024

Отзывы о фильме

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