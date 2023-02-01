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Постер фильма Как исправить мир
6.8
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6.8

Как исправить мир

, 2023
Miten korjata maailma
Финляндия / документальный / 18+
Постер фильма Как исправить мир
6.8
Режиссер Йоуко Аалтонен
Сценарист Йоуко Аалтонен, Pontus Purokuru
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 1 февраля 2023
Дата выхода
28 марта 2023 Финляндия Tulossa
Производство Illume
Другие названия
Miten korjata maailma, How to Fix the World?, Hur man lagar världen, Miten korjata maailma. Erään aktivistisukupolven tarina

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 5 мая 2025

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