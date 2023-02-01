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Как исправить мир
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Как исправить мир
, 2023
Miten korjata maailma
Финляндия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.8
Режиссер
Йоуко Аалтонен
Сценарист
Йоуко Аалтонен
,
Pontus Purokuru
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Финляндия
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
1 февраля 2023
Дата выхода
28 марта 2023
Финляндия
Tulossa
Производство
Illume
Другие названия
Miten korjata maailma, How to Fix the World?, Hur man lagar världen, Miten korjata maailma. Erään aktivistisukupolven tarina
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Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
Обновлено 5 мая 2025
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