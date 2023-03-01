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Арктика. Увидимся завтра Арктика. Увидимся завтра
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Арктика. Увидимся завтра

Арктика. Увидимся завтра, 2020

2020 / Россия
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О фильме

Документальный фильм, в котором Валдис Пельш и его команда прогнозируют, каким станет будущее Арктики. Развитие современных технологий влияет не только на жизнь в мегаполисах, но и на отдаленные от цивилизации местности. Как новейшие разработки способны преобразить Арктику с ее суровым климатом и сделать этот край пригодным для создания крупных городов с развитой инфраструктурой? Благодаря передовым технологиям то, что казалось фантастикой, в следующие десятилетия может стать впечатляющей реальностью.

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Продолжительность 41 минута
Год выпуска 2020
Возраст 12+
Режиссер
Никита Снегов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Арктика. Увидимся завтра 1 постер
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Арктика. Увидимся завтра смотреть онлайн

Арктика. Увидимся завтра
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Кадры из фильма Все кадры
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