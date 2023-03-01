Арктика. Увидимся завтра, 2020

Документальный фильм, в котором Валдис Пельш и его команда прогнозируют, каким станет будущее Арктики. Развитие современных технологий влияет не только на жизнь в мегаполисах, но и на отдаленные от цивилизации местности. Как новейшие разработки способны преобразить Арктику с ее суровым климатом и сделать этот край пригодным для создания крупных городов с развитой инфраструктурой? Благодаря передовым технологиям то, что казалось фантастикой, в следующие десятилетия может стать впечатляющей реальностью.