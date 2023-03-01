Конёк Чайковской, 2019

Документальный фильм о женщине, повлиявшей на судьбу фигурного катания. За бум фигурного катания в Советском Союзе ответственна Елена Чайковская. Она вывела этот вид спорта на уровень искусства и пробудила в мировом сообществе такой интерес к танцам на льду, что их включили в программу Олимпийских игр. Талантливая спортсменка стала блестящим тренером и основала собственную школу, а ее подопечные много раз брали золото на чемпионатах. Близкие и коллеги Чайковской рассказывают о судьбе иконы фигурного катания в России.