Отшельник, 2018

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о выходе в прокат О фильме Фильм о современном отшельнике Викторе Степанове, живущем в гармонии с природой. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 4 минуты Год выпуска 2018 Возраст 12+ Режиссер Артем Москалев Все актеры и съемочная группа 1 постер

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