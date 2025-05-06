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Постер фильма Ибн Фадлан
Киноафиша Фильмы Ибн Фадлан

Ибн Фадлан

, 2023
Ibn Fadlan
Россия / исторический, драма / 18+
Постер фильма Ибн Фадлан

О фильме

«Ибн Фадлан» — научно-популярный фильм, снятый по мотивам «Путевых заметок» арабского дипломата Ахмеда ибн Фадлана. В 921 году из Багдада в землю Булгар отправляется посольство, главой религиозной миссии которого был Ибн Фадлан. Он описал свои наблюдения по маршруту следования, который пролегал через разные страны, народы и культуры. Путь посольства, длившийся почти год, был полон тягот, препятствий и опасностей. Именно с прибытием посольства в 922 году связано принятие ислама Волжской Булгарией в качестве официальной религии. В документальной части фильма эксперты расскажут об исторической подоплеке формирования религиозной и этнической идентичности мусульман России. В игровых эпизодах осуществлена попытка реконструкции реалий 921–922 годов, где героями являются Ибн Фадлан, правитель булгар Алмуш и их окружение.

В ролях

Зульфат Закиров
Ahmed ibn Fadlan
Асан Билялов
Elteber Almush
Ленар Гиматдинов
Abdullah ibn Bashtu
Алмаз Сабирзянов
Bulan
Тимур Акулов
Александр Фельдман
Режиссер Айназ Мухаметзянов
Сценарист Rudolf Khainurov, Айназ Мухаметзянов, Ramis Nazmiev
Композитор Almaz Askhadullin, Radik Salimov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Бюджет 22 000 000 RUR
Производство Huzur TV
Другие названия
Ibn Fadlan, Ибн Фадлан

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

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