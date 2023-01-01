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Ибн Фадлан Ибн Фадлан
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Ибн Фадлан, 2023

2023 / Россия
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О фильме

«Ибн Фадлан» — научно-популярный фильм, снятый по мотивам «Путевых заметок» арабского дипломата Ахмеда ибн Фадлана. В 921 году из Багдада в землю Булгар отправляется посольство, главой религиозной миссии которого был Ибн Фадлан. Он описал свои наблюдения по маршруту следования, который пролегал через разные страны, народы и культуры. Путь посольства, длившийся почти год, был полон тягот, препятствий и опасностей. Именно с прибытием посольства в 922 году связано принятие ислама Волжской Булгарией в качестве официальной религии. В документальной части фильма эксперты расскажут об исторической подоплеке формирования религиозной и этнической идентичности мусульман России. В игровых эпизодах осуществлена попытка реконструкции реалий 921–922 годов, где героями являются Ибн Фадлан, правитель булгар Алмуш и их окружение.

Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Возраст 12+
Режиссер
Айназ Мухаметзянов
В ролях
Зульфат Закиров
Асан Билялов
Ленар Гиматдинов
Алмаз Сабирзянов
Тимур Акулов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ибн Фадлан 1 постер
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