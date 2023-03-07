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Постер фильма И бьется
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И бьется

, 2021
Россия / документальный, спорт / 18+
Постер фильма И бьется

О фильме

Захватывающий документальный фильм об экстремальном спорте в Казахстане. Профессионалы экстремальных спортивных дисциплин, вроде веломотокросса, горной езды, скейтборда и паркура, рассказывают о сложностях, с которыми сталкиваются представители их субкультур. Помимо их историй фильм покажет настоящие приключения на фоне потрясающих пейзажей Казахстана, за которыми будет интересно наблюдать всем, а не только людям, интересующимся экстримом. Присоединяйтесь к бесстрашным героям фильма «И бьется» — его можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2021

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 7 марта 2023

Отзывы о фильме

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