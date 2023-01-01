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The Bells

Колокольчики, 1926

1926 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

В небольшом городке у подножия горы в Эльзасе живёт Матиас, мечтающий стать бургомистром. Ради исполнения этой мечты ему пришлось заложить таверну и мельницу соседу Францу за шесть тысяч франков. Но срок возврата денег близится, Франц грозится выкинуть всю семью Матиаса на улицу. Было о чем задуматься Матиасу в рождественскую ночь во время сильнейшей бури, когда в его таверну постучался странник, польский еврей Барух Ковеский, желающий немного согреться и передохнуть. А в поясе его Матиас увидел много яркого, сияющего, манящего золота…

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1926
Возраст 18+
Режиссер
Джеймс Янг
В ролях
Лайонел Барримор
Густав фон Сейффертитц
Кэролайн Фрэнсис Кук
Лоример Джонстон
Эдди Филлипс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Колокольчики 2 постера
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Колокольчики
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