Колокольчики, 1926

В небольшом городке у подножия горы в Эльзасе живёт Матиас, мечтающий стать бургомистром. Ради исполнения этой мечты ему пришлось заложить таверну и мельницу соседу Францу за шесть тысяч франков. Но срок возврата денег близится, Франц грозится выкинуть всю семью Матиаса на улицу. Было о чем задуматься Матиасу в рождественскую ночь во время сильнейшей бури, когда в его таверну постучался странник, польский еврей Барух Ковеский, желающий немного согреться и передохнуть. А в поясе его Матиас увидел много яркого, сияющего, манящего золота…
|29 июля 1926
|Канада
|PG
|29 июля 1926
|США
|NR