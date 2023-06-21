Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Колокольчики
6.4
Киноафиша Фильмы Колокольчики
6.4

Колокольчики

, 1926
The Bells
США / криминал, драма, ужасы / 18+
Постер фильма Колокольчики
6.4

О фильме

В небольшом городке у подножия горы в Эльзасе живёт Матиас, мечтающий стать бургомистром. Ради исполнения этой мечты ему пришлось заложить таверну и мельницу соседу Францу за шесть тысяч франков. Но срок возврата денег близится, Франц грозится выкинуть всю семью Матиаса на улицу. Было о чем задуматься Матиасу в рождественскую ночь во время сильнейшей бури, когда в его таверну постучался странник, польский еврей Барух Ковеский, желающий немного согреться и передохнуть. А в поясе его Матиас увидел много яркого, сияющего, манящего золота…

В ролях

Густав фон Сейффертитц
Jerome Frantz
Кэролайн Фрэнсис Кук
Catharine
Лоример Джонстон
Hans
Эдди Филлипс
Christian
Лайонел Бэрримор
Mathias
Лола Тодд
Annette
Laura La Varnie
Fortune Teller
Борис Карлофф
Борис Карлофф
The Mesmerist
Е. Элин Уоррен
Baruch Koweski
Е. Элин Уоррен
Baruch Koweski
Фрэнк Остин
Old Man at Inn
Режиссер Джеймс Янг
Сценарист Александр Шатриан, Эмиль Эркманн, Леопольд Льюис, Джеймс Янг
Композитор Paul David Berger
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1926
Премьера в мире 29 июля 1926
Дата выхода
29 июля 1926 Канада PG
29 июля 1926 США NR
Производство Chadwick Pictures Corporation
Другие названия
The Bells, Колокольчики, ベルス（1926）

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 21 июня 2023

Цитаты

The Mesmerist Позвольте погрузить вас в гипнотический сон — я заставлю вас рассказать о любом событии из вашей жизни. Я могу заставить преступников признаться в своих преступлениях, а добрых людей — рассказать о своих добрых делах.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше