Настоящая слава, 1939

Картина разворачивает свое действие на фоне морского восстания во время американской оккупации Филиппин в начале двадцатого века. В 1906 году американская армия покидает Манилу, оставив несколько офицеров на острове Манданао, в том числе капитана Хартли, лейтенантов МакКула, Ларсона и военного врача, а как оказалось мастера на все руки, Билла Кэнэвэна. Они должны научить филиппинских констеблей военным приемам, чтобы защитить местное население от жестоких завоевателей в лице повстанца Алипанга и его банды. Но вся беда в том, что аборигены настолько боятся Алипанга, что от одного его имени местные бойцы впадают в ступор, а без преодоления этого барьера нечего и думать о сопротивлении. И тогда за дело принимается врач. Сначала он выставляет чучело под именем бандита и каждый солдат должен плюнуть в его сторону, чтобы сломить психологический страх. Этому противится командир Хартли, старый служака, оставшийся за старшего, который не принимает никаких нововведений, кроме муштры…
|23 августа 1951
|Германия
|19 октября 1944
|Испания
|7 марта 1940
|Мексика
|31 октября 1940
|Португалия
|29 сентября 1939
|США
|1 мая 1940
|Франция