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Постер фильма Настоящая слава
6.5
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6.5

Настоящая слава

, 1939
The Real Glory
США / боевик, исторический, музыка / 18+
Постер фильма Настоящая слава
6.5

О фильме

Картина разворачивает свое действие на фоне морского восстания во время американской оккупации Филиппин в начале двадцатого века. В 1906 году американская армия покидает Манилу, оставив несколько офицеров на острове Манданао, в том числе капитана Хартли, лейтенантов МакКула, Ларсона и военного врача, а как оказалось мастера на все руки, Билла Кэнэвэна. Они должны научить филиппинских констеблей военным приемам, чтобы защитить местное население от жестоких завоевателей в лице повстанца Алипанга и его банды. Но вся беда в том, что аборигены настолько боятся Алипанга, что от одного его имени местные бойцы впадают в ступор, а без преодоления этого барьера нечего и думать о сопротивлении. И тогда за дело принимается врач. Сначала он выставляет чучело под именем бандита и каждый солдат должен плюнуть в его сторону, чтобы сломить психологический страх. Этому противится командир Хартли, старый служака, оставшийся за старшего, который не принимает никаких нововведений, кроме муштры…

В ролях

Гэри Купер
Гэри Купер
Dr. Bill Canavan
Дэвид Нивен
Lt. Terence McCool
Андреа Лидз
Linda Hartley
Реджинальд Оуэн
Capt. Steve Hartley
Бродерик Кроуфорд
Lt. 'Swede' Larsen
Кэй Джонсон
Mabel Manning
Расселл Хикс
Capt. George Manning
Владимир Соколов
The Datu
Benny Inocencio
Miguel
Чарльз Валдрон
The Padre
Режиссер Генри Хэтэуэй
Сценарист Сэмюэл Голдвин, Джо Сверлинг, Роберт Преснелл ст., Charles L. Clifford
Композитор Альфред Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1939
Премьера в мире 14 сентября 1939
Дата выхода
23 августа 1951 Германия
19 октября 1944 Испания
7 марта 1940 Мексика
31 октября 1940 Португалия
29 сентября 1939 США
1 мая 1940 Франция
Бюджет $2 000 000
Производство The Samuel Goldwyn Company
Другие названия
The Real Glory, Sangre de valientes, A Verdadeira Glória, Het Heldhaftig avontuur, La glorieuse aventure, Verrat im Dschungel, A Legião Suicida, A Yank in the Philippines, Adevarata glorie, Alipang, Back of Manilla, Efodos giganton, Filipin arslanı, La gloriosa avventura, La jungla en armas, La jungla en armes, La última frontera, På ärans fält, Pokonać strach, Revolt of Manilla, The Last Frontier, Til sidste mand, Viimeinen hyökkäys, Έφοδος γιγάντων, Настоящая слава, 暁の討伐隊, Back of Manila, Revolt of Manila

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 1 марта 2023

Цитаты

Dr. Bill Canavan Я думал, что промахнулся, когда стрелял в того джураментaдо, но, похоже, нет.
[Он бросает на стол пять пуль, извлечённых из тела]
Dr. Bill Canavan В нём было столько свинца, что мог потопить броненосец!
Capt. George Manning Доктор, джураментaдо — как лошадь. Остановить его можно только здесь.
[Он показывает на свою голову]
Capt. George Manning Только жаль лошадь.
Dr. Bill Canavan Я слышал про этих фанатиков, которые сходят с ума, но сам никогда не видел. Интересно, что заставляет этого ублю#ка идти дальше с таким количеством пуль в теле. Наверное, какая-то др#га.
Padre Rafael То, что их движет — то же, что движет многими из нас, — вера, хорошая она или плохая! Джураментaдо верит, что убийство неверного — это билет в рай.

Отзывы о фильме

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