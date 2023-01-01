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The Real Glory

Настоящая слава, 1939

1939 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Картина разворачивает свое действие на фоне морского восстания во время американской оккупации Филиппин в начале двадцатого века. В 1906 году американская армия покидает Манилу, оставив несколько офицеров на острове Манданао, в том числе капитана Хартли, лейтенантов МакКула, Ларсона и военного врача, а как оказалось мастера на все руки, Билла Кэнэвэна. Они должны научить филиппинских констеблей военным приемам, чтобы защитить местное население от жестоких завоевателей в лице повстанца Алипанга и его банды. Но вся беда в том, что аборигены настолько боятся Алипанга, что от одного его имени местные бойцы впадают в ступор, а без преодоления этого барьера нечего и думать о сопротивлении. И тогда за дело принимается врач. Сначала он выставляет чучело под именем бандита и каждый солдат должен плюнуть в его сторону, чтобы сломить психологический страх. Этому противится командир Хартли, старый служака, оставшийся за старшего, который не принимает никаких нововведений, кроме муштры…

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1939
Возраст 0+
Режиссер
Генри Хэтэуэй
В ролях
Гэри Купер
Гэри Купер
Дэвид Нивен
Андреа Лидз
Реджинальд Оуэн
Бродерик Кроуфорд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Настоящая слава 2 постера
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Настоящая слава
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