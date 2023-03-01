Настоящая слава, 1939

Dr. Bill Canavan Я думал, что промахнулся, когда стрелял в того джураментaдо, но, похоже, нет.

[Он бросает на стол пять пуль, извлечённых из тела]

Dr. Bill Canavan В нём было столько свинца, что мог потопить броненосец!

Capt. George Manning Доктор, джураментaдо — как лошадь. Остановить его можно только здесь.

[Он показывает на свою голову]

Capt. George Manning Только жаль лошадь.

Dr. Bill Canavan Я слышал про этих фанатиков, которые сходят с ума, но сам никогда не видел. Интересно, что заставляет этого ублю#ка идти дальше с таким количеством пуль в теле. Наверное, какая-то др#га.