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Постер фильма Досье-649
4.7
Киноафиша Фильмы Досье-649
4.7

Досье-649

, 1949
State Department: File 649
США / боевик, приключения, драма / 18+
Постер фильма Досье-649
4.7

О фильме

Фильм посвящен дипломатической службе США, ее безвестным героям, представляющим американский народ во всех уголках земного шара, рискуя не только своим здоровьем, но и жизнью.

В ролях

Вирджиния Брюс
Marge Walden
Джонатан Хейл
Director-General
Фрэнк Фергюсон
Consul Reither
Ричард Лу
Marshal Yun Usu
Уилльям Ландиган
Ken Seely
Филип Ан
Col. Aram
Рэймонд Бонд
Consul Brown
Милтон Кибби
Bill Sneed
Виктор Сен Юнг
Johnny Han
Lora Lee Michel
Jessica
Режиссер Сэм Ньюфилд
Сценарист Милтон Рэйсон
Композитор Люсьен Кайё
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1949
Премьера в мире 11 февраля 1949
Дата выхода
11 февраля 1949 Мексика B
11 февраля 1949 США
Бюджет $750 000
Производство Sigmund Neufeld Productions
Другие названия
State Department: File 649, Assignment in China, Departamento de estado, Departamento de Estado Oriente 649, Departamento de Estado: Oriente 649, Departamentul de Stat: Dosarul 649, Die China-Mission, File 649: State Department, Il mongolo ribelle, Japanse wreedheden, Mystikos fakellos 649, Terreur en Corée, Terreur japonaise

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
Обновлено 14 декабря 2023

Отзывы о фильме

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