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Софья Ковалевская
Софья Ковалевская, 1956: актеры и роли
Софья Ковалевская, 1956: актеры и роли
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Вся информация о фильме
Режиссер
Иосиф Шапиро
Iosif Shapiro
В ролях
Елена Юнгер
Yelena Yunger
Бруно Фрейндлих
Лев Колесов
Тамара Сезеневская
Владимир Усков
Vladimir Uskov
В прокате
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