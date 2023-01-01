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Засекреченный город Засекреченный город
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Zasekrechennyy gorod

Засекреченный город, 1974

1974 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Пионерский горн - «дирижёрская палочка» всего пионерского лагеря. Пионеру Андрею Белову доверяют горн и мальчик автоматически становится одним из самых уважаемых людей в лагере, верховодит в «привилегированной» палате № 7 среди начинающих писателей, гитаристов... В эту же палату поселяют Борю Соколова, однофамильца знаменитого футболиста, имя которого не сходит с уст любителей спорта. Мальчика принимают за его сына, чему способствуют и новенькие бутсы Бориса. Попав на удочку собственной фантазии, горнист Андрей Белов и гитарист Васнецов идут на бойкот Бориса. События происходят в пионерском лагере на берегу Чёрного моря, накануне традиционной военной игры под кодовым названием «Засекреченный город». Проснувшись с утра, Андрей обнаруживает пропажу горна, что вносит существенные изменения в продуманный план проведения зарницы.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1974
Возраст 12+
Режиссер
Михаил Юзовский
В ролях
Эвальдас Микалюнас
Сергей Якунин
Андрей Куприянов
Ирина Нарбекова
Ирина Нарбекова
Татьяна Гришина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Засекреченный город 2 постера
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Засекреченный город
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Кадры из фильма Все кадры
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