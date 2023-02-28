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Постер фильма Засекреченный город
6.2
Киноафиша Фильмы Засекреченный город
6.2

Засекреченный город

, 1974
Zasekrechennyy gorod
СССР / приключения, семейный / 18+
Постер фильма Засекреченный город
6.2

О фильме

Пионерский горн - «дирижёрская палочка» всего пионерского лагеря. Пионеру Андрею Белову доверяют горн и мальчик автоматически становится одним из самых уважаемых людей в лагере, верховодит в «привилегированной» палате № 7 среди начинающих писателей, гитаристов... В эту же палату поселяют Борю Соколова, однофамильца знаменитого футболиста, имя которого не сходит с уст любителей спорта. Мальчика принимают за его сына, чему способствуют и новенькие бутсы Бориса. Попав на удочку собственной фантазии, горнист Андрей Белов и гитарист Васнецов идут на бойкот Бориса. События происходят в пионерском лагере на берегу Чёрного моря, накануне традиционной военной игры под кодовым названием «Засекреченный город». Проснувшись с утра, Андрей обнаруживает пропажу горна, что вносит существенные изменения в продуманный план проведения зарницы.

В ролях

Эвальдас Микалюнас
Sasha
Сергей Якунин
Andrey Belov
Андрей Куприянов
Borya Sokolov
Ирина Нарбекова
Ирина Нарбекова
Ksyusha
Татьяна Гришина
Sasha Nazarov
Pyotr Vasnetsov
Дмитрий Юзовский
Mitka
Игорь Озеров
Vladlen Stepanovich
Марина Дюжева
Марина Дюжева
Pioneer Camp Leader
Тамара Логинова
Iraida Ivanovna
Olga Shvedova
Katya
Режиссер Михаил Юзовский
Сценарист Кучаев, Андрей Леонидович
Композитор Владимир Дашкевич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 15 августа 1974
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Zasekrechennyy gorod, Засекреченный город

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 28 февраля 2023

Отзывы о фильме

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