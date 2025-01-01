Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Берега любви
Берега любви, 2013: актеры и роли
Берега любви, 2013: актеры и роли
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Селиванов
Andrey Selivanov
В ролях
Анна Ардова
Ярослав Бойко
Yaroslav Boyko
Анатолий Лобоцкий
Anatoly Lobotsky
Алина Ланина
Людмила Пошехонова
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
Пила Х
Рецензия
Отзывы
2023, США, криминал, драма, ужасы
В какой серии «Бригады» умирает мама Саши Белого? Этот момент меняет все
«Экипаж» Митты должен был закончиться смертью, но не захотели расстраивать Брежнева: вот что было в финале
«Мажор дорос до царя», но все равно играет самого себя: Прилучного в образе Салтана раскритиковали в Сети
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667