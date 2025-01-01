В какой серии «Бригады» умирает мама Саши Белого? Этот момент меняет все

«Экипаж» Митты должен был закончиться смертью, но не захотели расстраивать Брежнева: вот что было в финале

«Мажор дорос до царя», но все равно играет самого себя: Прилучного в образе Салтана раскритиковали в Сети

Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер

«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя

«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны

Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова

«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)

«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит

Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов