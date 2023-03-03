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Постер фильма Паллу Падама Паатука
5.4
Киноафиша Фильмы Паллу Падама Паатука
5.4

Паллу Падама Паатука

, 2023
Pallu Padama Paathuka
Индия / комедия / 18+
Постер фильма Паллу Падама Паатука
5.4

В ролях

Санчита Шетти
Sathya
Линга
Parthasarathy
Овия
Динеш
Mahesh
Sha Ra
Gopi
Виджай Варадарадж
Мотта Раджендран
Ramesh
Jagan
Arumai Nayagam
Sai Dheena
Abishek Raja
Rishikanth
Anand Babu
Rohit Sharma
Хариш Перади
Adolf Hitler
Режиссер Виджай Варадарадж
Композитор Balamurali Balu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 3 марта 2023
Дата выхода
3 марта 2023 Индия A
3 марта 2023 ОАЭ 18TC
Производство Blue Ghost Pictures
Другие названия
Pallu Padama Paathuka

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 11 голосов
2.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 февраля 2023

Отзывы о фильме

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