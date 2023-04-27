Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свадебная резня"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Уикенд с батей
Отзывы о фильме «Уикенд с батей»
About My Father
Уикенд с батей
2023 / США
Смотреть трейлер
6.9
Оцените
38
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
Билеты от 170 ₽
Смотрите за 1
Билеты от 170 ₽
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Отзывы о фильме «Уикенд с батей»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Юра Черников
27 апреля 2023, 21:00
Жду
27 апреля 2023, 21:00
1
0
Ответить
old_falc
3 июня 2023, 09:35
Оценка
В начале показалось, что скучновато.... Пока не появился на экране Де Ниро: стало весело, забавно и.... серьёзно. \"Семья - это не главное, семья -это ВСЁ!\". Оказалось, что это не просто смешная комедия. Мне понравилось.
3 июня 2023, 09:35
2
0
Ответить
User
3 июня 2023, 23:05
Оценка
Классный семейный фильм🥰🥰
3 июня 2023, 23:05
1
0
Ответить
User
4 июня 2023, 19:49
Оценка
Сидим на сеансе втроем
4 июня 2023, 19:49
0
0
Ответить
Ольга Куприна
9 июня 2023, 19:04
Оценка
Прикольная комедия, отличные шутки!
9 июня 2023, 19:04
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
9 июня 2023, 19:21
в ответ на сообщение
Ольга Куприна от 9 июня 2023, 19:04
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
9 июня 2023, 19:21
0
0
Ответить
Кристина Березина
19 июня 2023, 16:10
Оценка
Только один момент смешной. Вытягивает весь фильм ДеНиро. Актеры остальные ни о чем
19 июня 2023, 16:10
0
0
Ответить
Галина Напрасная
21 июня 2023, 21:35
Оценка
Классный,смешной фильм.Очень всем понравился👍
21 июня 2023, 21:35
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
22 июня 2023, 11:59
в ответ на сообщение
Галина Напрасная от 21 июня 2023, 21:35
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
22 июня 2023, 11:59
0
0
Ответить
Елена Седнёва
10 июля 2023, 13:25
Оценка
Его прокат в Минск уже закончился?
10 июля 2023, 13:25
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Круче некуда
18 комментариев
Обрати на меня внимание
2 комментария
Аяш-2
7 комментариев
Самоволка
1 комментарий
Реинкарнация. Новая глава
1 комментарий
Кентавр
68 комментариев
Жанна Дюбарри
32 комментария
За Палыча!
2 комментария
Любовь-Морковь. Восстание машин
15 комментариев
Вызов
302 комментария
Рубеж выживания
2 комментария
Город астероидов
5 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
76 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Просто супер
Отзывы
2022, Норвегия, анимация, семейный
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Хвостатые пришельцы
Отзывы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Related video
Тест: кем бы вы были во вселенной Хаяо Миядзаки?
3 знака Зодиака, которые не обижаются даже на самые жестокие слова
Вот кого Колян потерял: полуголая Лера из «Реальных пацанов» записала горячее видео
«Срочно к врачу»: истощенный вид жены Бондаренко переполошил народ
Купается в деньгах, пока отец роется в мусорных баках: как сейчас живет ведущий шоу «Такси»
Жизнь Ковальчук и Чумакова превратилась в ад: все из-за особенной малышки
Басилашвили не получил роль Ипполита, но все равно появился в «Иронии судьбы»: вы этого не замечали
Неожиданно: этот российский фильм, в котором унизили американцев, обожают на Западе
Бородатая женщина устала ненавидеть отражение в зеркале: после преображения ее не узнал даже муж
Русская вышла замуж за африканца и была в шоке от его особенностей: об этом многие не знают
Тамара из «Порчи» в обычной жизни выглядит еще экстравагантнее, чем на экране: убедитесь сами
С этой загадкой справится далеко не каждый взрослый: первоклашки такие щелкают как семечки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail