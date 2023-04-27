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Уикенд с батей Уикенд с батей
Киноафиша Фильмы Уикенд с батей Отзывы о фильме «Уикенд с батей»
About My Father Уикенд с батей 2023 / США
6.9 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Уикенд с батей»

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Юра Черников 27 апреля 2023, 21:00
Жду
27 апреля 2023, 21:00 Ответить
old_falc 3 июня 2023, 09:35
Оценка
В начале показалось, что скучновато.... Пока не появился на экране Де Ниро: стало весело, забавно и.... серьёзно. \"Семья - это не главное, семья -это ВСЁ!\". Оказалось, что это не просто смешная комедия. Мне понравилось.
3 июня 2023, 09:35 Ответить
User 3 июня 2023, 23:05
Оценка
Классный семейный фильм🥰🥰
3 июня 2023, 23:05 Ответить
User 4 июня 2023, 19:49
Оценка
Сидим на сеансе втроем
4 июня 2023, 19:49 Ответить
Ольга Куприна 9 июня 2023, 19:04
Оценка
Прикольная комедия, отличные шутки!
9 июня 2023, 19:04 Ответить
Киноафиша.инфо 9 июня 2023, 19:21
в ответ на сообщение Ольга Куприна от 9 июня 2023, 19:04
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
9 июня 2023, 19:21 Ответить
Кристина Березина 19 июня 2023, 16:10
Оценка
Только один момент смешной. Вытягивает весь фильм ДеНиро. Актеры остальные ни о чем
19 июня 2023, 16:10 Ответить
Галина Напрасная 21 июня 2023, 21:35
Оценка
Классный,смешной фильм.Очень всем понравился👍
21 июня 2023, 21:35 Ответить
Киноафиша.инфо 22 июня 2023, 11:59
в ответ на сообщение Галина Напрасная от 21 июня 2023, 21:35
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
22 июня 2023, 11:59 Ответить
Елена Седнёва 10 июля 2023, 13:25
Оценка
Его прокат в Минск уже закончился?
10 июля 2023, 13:25 Ответить
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