Академия моделей бикини, 2015

Когда Ти Джей и Бенджи, два калифорнийских парня двадцати с чем-то лет, лучшие друзья, теряют своих подружек, они основывают домашнюю Академию моделей бикини, чтобы зарабатывать деньги и знакомиться с новыми девушками. С небольшой помощью дяди Ти Джея Сеймура парни начинают вербовать хорошеньких девушек, пока их старый школьный враг, Граб Снаут, владелец собственной школы моделей, не попытается их закрыть. Международная знаменитость Морган Фэйрчайлд играет Приглашенного судью-знаменитость на конкурсе горячих и забавных поз в бикини между двумя школами. Пусть победит самая горячая команда!