Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Академия моделей бикини Академия моделей бикини
Киноафиша Фильмы Академия моделей бикини
Bikini Model Academy

Академия моделей бикини, 2015

2015 / США
2.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Когда Ти Джей и Бенджи, два калифорнийских парня двадцати с чем-то лет, лучшие друзья, теряют своих подружек, они основывают домашнюю Академию моделей бикини, чтобы зарабатывать деньги и знакомиться с новыми девушками. С небольшой помощью дяди Ти Джея Сеймура парни начинают вербовать хорошеньких девушек, пока их старый школьный враг, Граб Снаут, владелец собственной школы моделей, не попытается их закрыть. Международная знаменитость Морган Фэйрчайлд играет Приглашенного судью-знаменитость на конкурсе горячих и забавных поз в бикини между двумя школами. Пусть победит самая горячая команда!

2.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.3
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 18+
Режиссер
Строу Уайзман
В ролях
Гэри Бьюзи
Гэри Бьюзи
Benjamin Stone
Морган Фэйрчайлд
Филлип Андре Ботельо
Мишель Мэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Академия моделей бикини 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Академия моделей бикини смотреть онлайн

Академия моделей бикини
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши