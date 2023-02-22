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Постер фильма Штаны
6.1
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6.1

Штаны

, 1988
Shtany
СССР / криминал, драма / 18+
Постер фильма Штаны
6.1

О фильме

Для бывшего провинциального актёра Бацанова барьер между понятием "сцена" и "жизнь" разрушен. На склоне лет он пытается найти душевный контакт с коллегами, с сыном Славой, выросшим без любви и участия "номинального" отца и ставшего соучастником убийства и рэкета. Окончательно потеряв всякое самолюбие и чувство собственного достоинства, Бацанов-старший следует за сыном-преступником повсюду, даже на отправку того на зону, где становиться финальным посмешищем. За рассматриваемым с горькой авторской усмешкой «промотавшимся отцом» вырисовываются контуры промотавшегося социального устройства декаденствующего советского строя конца 80-х. Ткань фильма пропитана ощущением девальвации, свершившегося обесценивания человеческих отношений и самой человеческой жизни в условиях экономического и идеологического банкротства, кризиса идеалов и эмоций

В ролях

Юрий Яковлев
Юрий Яковлев
Daniil Batsanov
Валерий Приемыхов
Valentin Mishin
Андрей Крайний
Chumak
Елена Рыжова
Valya
Даниил Лапигин
Slava
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Aktrisa teatra
Игорь Дмитриев
Игорь Дмитриев
Ilya Ilyich
Иван Краско
Иван Краско
Zamestitel direktora teatra
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Zhenka
Владимир Князев
podslestvennyy v SIZO
Режиссер Валерий Приемыхов
Сценарист Валерий Приемыхов
Композитор Viktor Kisin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в мире 1 декабря 1989
Дата выхода
1 декабря 1989 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Shtany, Штаны, Pants

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 22 февраля 2023

Отзывы о фильме

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