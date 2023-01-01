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Shtany

Штаны, 1988

1988 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Для бывшего провинциального актёра Бацанова барьер между понятием "сцена" и "жизнь" разрушен. На склоне лет он пытается найти душевный контакт с коллегами, с сыном Славой, выросшим без любви и участия "номинального" отца и ставшего соучастником убийства и рэкета. Окончательно потеряв всякое самолюбие и чувство собственного достоинства, Бацанов-старший следует за сыном-преступником повсюду, даже на отправку того на зону, где становиться финальным посмешищем. За рассматриваемым с горькой авторской усмешкой «промотавшимся отцом» вырисовываются контуры промотавшегося социального устройства декаденствующего советского строя конца 80-х. Ткань фильма пропитана ощущением девальвации, свершившегося обесценивания человеческих отношений и самой человеческой жизни в условиях экономического и идеологического банкротства, кризиса идеалов и эмоций

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1988
Возраст 12+
Режиссер
Валерий Приемыхов
В ролях
Юрий Яковлев
Юрий Яковлев
Валерий Приемыхов
Андрей Крайний
Елена Рыжова
Даниил Лапигин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Штаны 2 постера
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