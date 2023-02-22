Штаны, 1988

Для бывшего провинциального актёра Бацанова барьер между понятием "сцена" и "жизнь" разрушен. На склоне лет он пытается найти душевный контакт с коллегами, с сыном Славой, выросшим без любви и участия "номинального" отца и ставшего соучастником убийства и рэкета. Окончательно потеряв всякое самолюбие и чувство собственного достоинства, Бацанов-старший следует за сыном-преступником повсюду, даже на отправку того на зону, где становиться финальным посмешищем. За рассматриваемым с горькой авторской усмешкой «промотавшимся отцом» вырисовываются контуры промотавшегося социального устройства декаденствующего советского строя конца 80-х. Ткань фильма пропитана ощущением девальвации, свершившегося обесценивания человеческих отношений и самой человеческой жизни в условиях экономического и идеологического банкротства, кризиса идеалов и эмоций
|1 декабря 1989
|СССР