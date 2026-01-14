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Постер фильма Финансист. Игра на вылет
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Финансист. Игра на вылет

, 2018
Финансист. Игра на вылет
Казахстан / триллер, драма, криминал / 18+
Постер фильма Финансист. Игра на вылет

О фильме

Умный и талантливый Руслан становится финансистом по совету старого друга Таира. Занимаясь биржевыми спекуляциями, молодые люди сталкиваются с опасными людьми, которые считают разменной монетой даже человеческую жизнь.

Молодой парень по имени Руслан с самого детства «играл по правилам» и вырос честным и справедливым. Однажды из-за своей принципиальности Руслан лишается работы: он отказывается подписать документы, основанные на ложной информации. Герой встречает старого друга Таира, который предлагает ему попробовать свои силы в мире финансов. Поначалу новая карьера складывается для Руслана очень удачно: он преуспевает в делах, хорошо зарабатывает и находит девушку. Всё неожиданно меняется, когда Руслан впервые сталкивается с тёмной стороной фондовой биржи – миром криминала, где человеческая жизнь ничего не стоит. Руслан включается в опасную игру с настоящими злодеями, и всё самое важное в его жизни встанет под сомнение, когда на кону окажутся огромные деньги…

В ролях

Асылхан Толепов
Чингиз Капин
Карина Жумалиева
Алдабек Шалбаев
Алдабек Шалбаев
Бахытжан Альпеисов
Бахытжан Альпеисов
Режиссер Елена Лисасина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2018
Другие названия
Finansist, The Financier

Рейтинг фильма

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Обновлено 14 января 2026

Отзывы о фильме

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