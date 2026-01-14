Финансист. Игра на вылет, 2018

Умный и талантливый Руслан становится финансистом по совету старого друга Таира. Занимаясь биржевыми спекуляциями, молодые люди сталкиваются с опасными людьми, которые считают разменной монетой даже человеческую жизнь.

Молодой парень по имени Руслан с самого детства «играл по правилам» и вырос честным и справедливым. Однажды из-за своей принципиальности Руслан лишается работы: он отказывается подписать документы, основанные на ложной информации. Герой встречает старого друга Таира, который предлагает ему попробовать свои силы в мире финансов. Поначалу новая карьера складывается для Руслана очень удачно: он преуспевает в делах, хорошо зарабатывает и находит девушку. Всё неожиданно меняется, когда Руслан впервые сталкивается с тёмной стороной фондовой биржи – миром криминала, где человеческая жизнь ничего не стоит. Руслан включается в опасную игру с настоящими злодеями, и всё самое важное в его жизни встанет под сомнение, когда на кону окажутся огромные деньги…