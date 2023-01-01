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Финансист. Игра на вылет Финансист. Игра на вылет
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Финансист. Игра на вылет

Финансист. Игра на вылет, 2018

2018 / Казахстан
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О фильме

Умный и талантливый Руслан становится финансистом по совету старого друга Таира. Занимаясь биржевыми спекуляциями, молодые люди сталкиваются с опасными людьми, которые считают разменной монетой даже человеческую жизнь.

Молодой парень по имени Руслан с самого детства «играл по правилам» и вырос честным и справедливым. Однажды из-за своей принципиальности Руслан лишается работы: он отказывается подписать документы, основанные на ложной информации. Герой встречает старого друга Таира, который предлагает ему попробовать свои силы в мире финансов. Поначалу новая карьера складывается для Руслана очень удачно: он преуспевает в делах, хорошо зарабатывает и находит девушку. Всё неожиданно меняется, когда Руслан впервые сталкивается с тёмной стороной фондовой биржи – миром криминала, где человеческая жизнь ничего не стоит. Руслан включается в опасную игру с настоящими злодеями, и всё самое важное в его жизни встанет под сомнение, когда на кону окажутся огромные деньги…

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Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Елена Лисасина
В ролях
Асылхан Толепов
Чингиз Капин
Карина Жумалиева
Алдабек Шалбаев
Алдабек Шалбаев
Бахытжан Альпеисов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Финансист. Игра на вылет 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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