Свободная энергия Теслы, 2013

Еще в детстве, будучи смертельно болен, маленький Тесла пообещал родителям, что выздоровеет только в том случае, если они разрешат стать ему инженером. Он сдержал свое обещание. Стремление к знаниям, научные исследования, потрясающие идеи, перевернувшие все представления об электричестве в сочетании с верностью своим принципам, невероятным мужеством и смелостью — вот качества, которыми обладал гениальный физик. Никола Тесла навсегда останется тем ученым, чья жизнь больше похожа на мистификацию, чем на правду.