Мы — дети 41-го года, 2022

Картина «Мы — дети 41го года» снята по мотивам одноимённой автобиографической повести лауреата Государственной премии ТАССР имени Габдуллы Тукая, ученого-литературоведа, народного писателя Татарстана, работавшего доцентом в Казанском университете Мухаммета Магдеева. Сюжет повествует о жизни подростков, учащихся в педагогическом училище в годы Великой Отечественной войны. В картине нет боевых действий, фронта, военных операций. Зритель видит только тыл — одну татарскую деревню, жители которой стараются существовать так, как привыкли: работать, веселиться, учиться, любить и просто жить. В центре внимания пять подростков 14-15 лет. С некоторыми из них зритель знакомится буквально с первых минут фильма. Они отправляют отцов на фронт, а сами, охваченные пугающими мыслями, идут на учёбу. Ибо, как объясняет подросткам один из педагогов, воевать с Гитлером надо и на интеллектуальном фронте. В фильме война — это скорее фон. Легко можно понять, что у этих ребят на войне отцы, старшие братья, в родной деревне матери растят малолетних детей, ждут весточек с фронта. Но в училище в это время кипит жизнь, и все эти события переплетаются в единую жизненную сеть.