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3.7
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Мусалат 3
3.7
Мусалат 3
, 2023
Musallat 3
Турция / ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
3.7
В ролях
Ибрагим Аслан
Саадет Галин
Айсе Цезероглу
Эльчин Атамгюк
Zeynep Tülay Sagyasar
Куртулуш Шакирагаоглу
Esengül Yilmaz Senalp
Seyhan Tasdemir
Burçin Çelikünal
Tugçe Çelikünal
Режиссер
Озгюр Бакар
Сценарист
Альпер Кывылджым
,
Güray Ölgü
Композитор
Firat Deniz Haznedaroglu
,
Çaglar Haznedaroglu
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
3 февраля 2023
Дата выхода
23 февраля 2023
Азербайджан
18+
3 февраля 2023
Турция
Сборы в мире
$347 054
Производство
Mia Yapim
Другие названия
Musallat 3
Еще
Рейтинг фильма
3.7
Оцените
10
голосов
4.1
IMDb
Обновлено 26 августа 2024
Отзывы о фильме
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