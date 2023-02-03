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Постер фильма Мусалат 3
3.7
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3.7

Мусалат 3

, 2023
Musallat 3
Турция / ужасы / 18+
Постер фильма Мусалат 3
3.7

В ролях

Ибрагим Аслан
Саадет Галин
Айсе Цезероглу
Эльчин Атамгюк
Zeynep Tülay Sagyasar
Куртулуш Шакирагаоглу
Esengül Yilmaz Senalp
Seyhan Tasdemir
Burçin Çelikünal
Tugçe Çelikünal
Режиссер Озгюр Бакар
Сценарист Альпер Кывылджым, Güray Ölgü
Композитор Firat Deniz Haznedaroglu, Çaglar Haznedaroglu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 3 февраля 2023
Дата выхода
23 февраля 2023 Азербайджан 18+
3 февраля 2023 Турция
Сборы в мире $347 054
Производство Mia Yapim
Другие названия
Musallat 3

Рейтинг фильма

3.7
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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