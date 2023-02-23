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Christy
Кристи, 2023
2023 / Индия
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Рейтинг IMDb: 7.8
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Жанр:
комедия
мелодрама
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7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность
2 часа 21 минута
Год выпуска
2023
Премьера в мире
23 февраля 2023
Режиссер
Элвин Генри
В ролях
Малавика Моханан
Мэтью Томас
Смину Сидзе
Джоуи Мэтью
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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