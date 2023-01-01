Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Рок дог 3: Битва за бит" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Большой куш Виктора Большой куш Виктора
Киноафиша Фильмы Большой куш Виктора
Victor's Big Score

Большой куш Виктора, 1992

1992 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Неудачник Виктор работает цирюльником и ненавидит свою бедность. Вскоре появляется новая хозяйка Тельма, и она оказывается богатой и старой женщиной-вдовой. Мужчина решает ее очаровать, но ему всe время мешает молодая и милая медсестра Бетти. К тому же герою приходится сделать свой выбор и ускориться, так как племянница старушки собирается прекратить его ухаживания. Неудачник Виктор работает цирюльником и ненавидит свою бедность. Вскоре появляется новая хозяйка Тельма, и она оказывается богатой и старой женщиной-вдовой. Мужчина решает ее очаровать, но ему всe время мешает молодая и милая медсестра Бетти. К тому же герою приходится сделать свой выбор и ускориться, так как племянница старушки собирается прекратить его ухаживания.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1992
Возраст 16+
Режиссер
Брайан Энтони
В ролях
Сет Барриш
Илэйн Вуд
Джо Бискон
Ив Анненберг
Марси Роуз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Большой куш Виктора 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Большой куш Виктора смотреть онлайн

Большой куш Виктора
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши