Смертельный список, 2018

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о выходе в прокат О фильме Молодой актёр призывает к себе на помощь тёмные силы, чтобы заполучить желанную роль в фильме. Развернуть 3.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 3 Продолжительность 1 час 20 минут Год выпуска 2018 Возраст 18+ Режиссер Холден Эндрюс В ролях Холден Эндрюс Nick Bandera Lauren Compise Alexandra Costa Все актеры и съемочная группа 2 постера

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