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Смертельный список
Dead List
Смертельный список, 2018
2018 / США
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Рейтинг IMDb: 3
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Жанр:
комедия
ужасы
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О фильме
Молодой актёр призывает к себе на помощь тёмные силы, чтобы заполучить желанную роль в фильме.
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3.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2018
Возраст
18+
Режиссер
Холден Эндрюс
В ролях
Холден Эндрюс
Nick Bandera
Lauren Compise
Alexandra Costa
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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