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Смертельный список
, 2018
Dead List
США / комедия, ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
3.0
О фильме
Молодой актёр призывает к себе на помощь тёмные силы, чтобы заполучить желанную роль в фильме.
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В ролях
Холден Эндрюс
Karl
Nick Bandera
Scott
Lauren Compise
Backseat Girl
Alexandra Costa
Veronika
Эрин Дарлинг
News Reporter
Alixzandra Dove
Casting Director
Josh Eichenbaum
Bob
Matt Fowler
Zander
Dean Frederick
Cal
Brad Gage
Sam
Режиссер
Ivan Asen
,
Виктор Мэтью
Сценарист
Холден Эндрюс
,
Ivan Asen
,
Виктор Мэтью
Композитор
Bobby Brader
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2018
Премьера онлайн
1 мая 2018
Премьера в мире
1 мая 2018
Другие названия
Dead List, Список смерти
Еще
Рейтинг фильма
3.0
Оцените
10
голосов
3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 20 февраля 2023
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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