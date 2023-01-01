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Смертельный список, 2018

2018 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3
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О фильме

Молодой актёр призывает к себе на помощь тёмные силы, чтобы заполучить желанную роль в фильме.

3.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Холден Эндрюс
В ролях
Холден Эндрюс
Nick Bandera
Lauren Compise
Alexandra Costa
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Смертельный список 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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