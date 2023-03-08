Йонас Кауфман: Dolce Vita, 2018

Италия! Второго такого места на Земле нет — солнце и морской бриз, ароматы цитрусов и кофе, игривые взоры, несравненные песни из глубин сердца! Италия и ее бессмертная музыка очаровывают людей как никакая другая культура, и Йонас Кауфман умеет ощутить это особенно остро. Своим концертом «Dolce Vita» в берлинском открытом театре Вальдбюне певец отдает дань этой культуре, этому образу жизни, который породил так много восхитительных мелодий для тенора и оказал огромное влияние на него самого. Это сердечное признание в любви итальянской музыке, включая такие произведения, как «Mattinata», «Parla più piano» (мелодия из фильма «Крестный отец»), «Core ‘ngrato», «Volare», а также знаменитые арии из Верди, Пуччини и других композиторов.