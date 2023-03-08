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Йонас Кауфман: Dolce Vita Йонас Кауфман: Dolce Vita
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Jonas Kaufmann: Dolce Vita

Йонас Кауфман: Dolce Vita, 2018

2018 / Германия
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О фильме

Италия! Второго такого места на Земле нет — солнце и морской бриз, ароматы цитрусов и кофе, игривые взоры, несравненные песни из глубин сердца! Италия и ее бессмертная музыка очаровывают людей как никакая другая культура, и Йонас Кауфман умеет ощутить это особенно остро. Своим концертом «Dolce Vita» в берлинском открытом театре Вальдбюне певец отдает дань этой культуре, этому образу жизни, который породил так много восхитительных мелодий для тенора и оказал огромное влияние на него самого. Это сердечное признание в любви итальянской музыке, включая такие произведения, как «Mattinata», «Parla più piano» (мелодия из фильма «Крестный отец»), «Core ‘ngrato», «Volare», а также знаменитые арии из Верди, Пуччини и других композиторов.

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Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2018
Возраст 6+
Режиссер
Йохен Ридер
В ролях
Йонас Кауфман
Анита Рачвелишвили
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Йонас Кауфман: Dolce Vita 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Формула Кино ЦДМ
15:00 от 650 ₽
Полное расписание и билеты
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«Йонас Кауфман: Dolce Vita» в кинотеатрах

ср 8 пн 13 сб 18
Формат сеанса
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