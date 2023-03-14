Staatsoper Berlin: Игрок, 2023

Вините российскую революцию: Сергей Прокофьев (1891-1953) написал свою раннюю оперу «Игрок» всего за несколько месяцев, между октябрем 1915-го и мартом 1916-го. Проблемы начались во время репетиций, в январе 1917-го, и премьеру в Санкт-Петербурге (тогда Петрограде) пришлось отменить из-за случившейся в феврале первой революции. Поэтому первая редакция оперы осталась неизвестной, поскольку через 11 лет композитор переработал партитуру, сократив ее и выбросив то, что считал «водой». В этом варианте «Игрок» и получил премьеру — в 1929 году в Брюсселе. «Игрок» по мотивам одноименного романа Достоевского — мрачное размышление на тему человеческих слабостей и развращающей силы денег. В этой опере играют все: главный герой Алексей, Генерал и даже богатая Бабуленька играют на деньги; Бланш, маркиз и влюбленная в Алексея Полина играют с чувствами других людей. Результатом становятся унижение, крах надежд и самообман. Но в исполнении Берлинской государственной капеллы под управлением Даниэля Баренбойма и таких великолепных солистов, как Владимир Огновенко, Кристине Ополайс, Миша Дидык, Стефания Точиска и их коллег, в этой опере и ее постановке нет совершенно ничего удручающего. Спектакль Дмитрия Чернякова «проходит развлекательно, однако заставляет слушателя задуматься: признак талантливого произведения, как и сама опера Прокофьева» (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Одна из блестящих находок постановки — движущаяся сцена, которая позволяет зрителю заглянуть в разные комнаты, в то время как персонажи думают, что их никто не видит.