Единственный свидетель, 2006

Прошлое до сих пор не даёт ему покоя. Несколько лет назад в Никарагуа Стивен Доун, работая на военную разведку США, стал очевидцем и единственным оставшимся в живых свидетелем жестокого, бесчеловечного преступления – массового расстрела ни в чём неповинных американских студентов. Сам он попал в плен и, пройдя через страшные пытки, всё-таки выжил. Теперь он телохранитель, охранник, частный детектив. И так получилось, что судьба столкнула его с человеком, очень похожим на одного из тех, кто тогда расстреливал невинных и пытал его самого. Стивен жаждал этой встречи, но действовать ему сейчас придётся самостоятельно, на свой страх и риск. Мало кто может ему помочь, да и те, кто отважится на это, подвергнут свою жизнь смертельной опасности. Ведь правда, которая может открыться, настолько ужасна, что вряд ли противник допустит это.