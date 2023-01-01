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Единственный свидетель Единственный свидетель
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Killing Down

Единственный свидетель, 2006

2006 / США
3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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О фильме

Прошлое до сих пор не даёт ему покоя. Несколько лет назад в Никарагуа Стивен Доун, работая на военную разведку США, стал очевидцем и единственным оставшимся в живых свидетелем жестокого, бесчеловечного преступления – массового расстрела ни в чём неповинных американских студентов. Сам он попал в плен и, пройдя через страшные пытки, всё-таки выжил. Теперь он телохранитель, охранник, частный детектив. И так получилось, что судьба столкнула его с человеком, очень похожим на одного из тех, кто тогда расстреливал невинных и пытал его самого. Стивен жаждал этой встречи, но действовать ему сейчас придётся самостоятельно, на свой страх и риск. Мало кто может ему помочь, да и те, кто отважится на это, подвергнут свою жизнь смертельной опасности. Ведь правда, которая может открыться, настолько ужасна, что вряд ли противник допустит это.

3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2006
Возраст 18+
Режиссер
Блейк Кэлхун
В ролях
Шири Дж. Уилсон
Натали Рэйтано
Бертон Гиллиам
Хулио Седильо
Мэттью Томпкинс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Единственный свидетель 2 постера
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Единственный свидетель
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