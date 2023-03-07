Другие названия

Children of the Corn IV: The Gathering, Children of the Corn IV, Deadly Harvest, A kukorica gyermekei 4., Children of the Corn IV - Deadly Harvest, Children of the Corn IV: Millennium's Child, Children of the Corn IV: The Fever, Colheita Maldita 4: O Encontro, Copiii fiarei, Deca kukuruza 4: Okupljanje, Djeca kukuruza: Okupljanje, Dzieci kukurydzy 4: Zgromadzenie, Inferno a Grand Island, Kinder des Zorns 4 - Mörderischer Kult, Kinder des Zorns IV, Kukuříčné děti 4, Kukuřičné děti: Krvavá sklizeň, Kukuřičné děti: Zjevení, Les Démons du maïs 4 : La Moisson, Les Démons du Maïs 4: La Moisson, Les Enfants du maïs 4, Les Enfants du maïs IV, Los chicos del maíz 4. La reunión, Los niños del maíz 4: la reunión, Maisilapsed 4, Maissilapset 4 - kuoleman sato, O dolofonos me to drepani: I synathroisi, Os Filhos da Terra IV: A Ceifa, Ο δολοφόνος με το δρεπάνι: Η συνάθροιση, Дети кукурузы 4: Сбор урожая, Децата на царевицата: Събирането, Діти кукурудзи 4: Жнива, アーバン・ハーベスト2, Children of the Corn: The Gathering, Kinder des Zorns IV – Mörderischer Kult, Les démons du maïs 4 - La moisson, Children of the Corn 4, Els nens de les panotxes: La reunió

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