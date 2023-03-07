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Постер фильма Дети кукурузы 4: Сбор урожая
4.3
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4.3

Дети кукурузы 4: Сбор урожая

, 1996
Children of the Corn: The Gathering
США / ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Дети кукурузы 4: Сбор урожая
4.3

О фильме

Продолжение истории о злобных детках, убивших своих родителей и провозгласивших страшный культ кукурузы, которой они принесли их в жертву. Но кукуруза ненасытна — она требует все новых и новых жертв, поэтому страсти продолжают накаляться.

В ролях

Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Grace Rhodes
Карен Блэк
June Rhodes
Джейми Рене Смит
Margaret Rhodes
Марк Саллинг
James Rhodes
Брент Дженнингс
Donald Atkins
Тони Марш
Sandra Atkins
Lewis Flanagan III
Marcus Atkins
Brandon Kleyla
Josiah
Уильям Уиндом
Doctor Rob Larson
Salle Ellis
Jane Nock
Режиссер Грег Спенс
Сценарист Стивен Кинг, Stephen Berger, Грег Спенс
Композитор Дэвид С. Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1996
Премьера онлайн 2 мая 2004
Премьера в мире 8 октября 1996
Дата выхода
8 октября 1996 Великобритания 18
27 января 1998 Нидерланды 18
8 октября 1996 США R
8 октября 1996 Швеция 15
14 марта 1997 ЮАР
MPAA R
Производство Dimension Films
Другие названия
Children of the Corn IV: The Gathering, Children of the Corn IV, Deadly Harvest, A kukorica gyermekei 4., Children of the Corn IV - Deadly Harvest, Children of the Corn IV: Millennium's Child, Children of the Corn IV: The Fever, Colheita Maldita 4: O Encontro, Copiii fiarei, Deca kukuruza 4: Okupljanje, Djeca kukuruza: Okupljanje, Dzieci kukurydzy 4: Zgromadzenie, Inferno a Grand Island, Kinder des Zorns 4 - Mörderischer Kult, Kinder des Zorns IV, Kukuříčné děti 4, Kukuřičné děti: Krvavá sklizeň, Kukuřičné děti: Zjevení, Les Démons du maïs 4 : La Moisson, Les Démons du Maïs 4: La Moisson, Les Enfants du maïs 4, Les Enfants du maïs IV, Los chicos del maíz 4. La reunión, Los niños del maíz 4: la reunión, Maisilapsed 4, Maissilapset 4 - kuoleman sato, O dolofonos me to drepani: I synathroisi, Os Filhos da Terra IV: A Ceifa, Ο δολοφόνος με το δρεπάνι: Η συνάθροιση, Дети кукурузы 4: Сбор урожая, Децата на царевицата: Събирането, Діти кукурудзи 4: Жнива, アーバン・ハーベスト2, Children of the Corn: The Gathering, Kinder des Zorns IV – Mörderischer Kult, Les démons du maïs 4 - La moisson, Children of the Corn 4, Els nens de les panotxes: La reunió

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
Обновлено 7 марта 2023

Отзывы о фильме

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