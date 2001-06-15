Беглецы, 2001

Не имея возможность уехать в Пакистан в 1947 во время разделения стран, Сакина остается в Индии. Здесь она находит защиту у сингха Тары, выходит за него замуж и в счастливом браке рожает ему сына. Но, узнав, что живы родители, эмигрировавшие в Пакистан, она едет туда, чтобы встретиться с ними. Однако, как только она оказывается на родине, ее отец, крупный политический деятель, ненавидящий Индию и имеющий свои планы на будущее дочери, делает все возможное, чтобы она не могла вернуться в Индию и соединиться с семьей…