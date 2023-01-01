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Беглецы
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Gadar: Ek Prem Katha

Беглецы, 2001

2001 / Индия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Не имея возможность уехать в Пакистан в 1947 во время разделения стран, Сакина остается в Индии. Здесь она находит защиту у сингха Тары, выходит за него замуж и в счастливом браке рожает ему сына. Но, узнав, что живы родители, эмигрировавшие в Пакистан, она едет туда, чтобы встретиться с ними. Однако, как только она оказывается на родине, ее отец, крупный политический деятель, ненавидящий Индию и имеющий свои планы на будущее дочери, делает все возможное, чтобы она не могла вернуться в Индию и соединиться с семьей…

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2001
Возраст 0+
Режиссер
Анил Шарма
В ролях
Амриш Пури
Амриш Пури
Лиллет Дюбей
Санни Деол
Амиша Патель
Вивек Шок
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Беглецы 2 постера
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Беглецы
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