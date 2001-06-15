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Постер фильма Беглецы
7.3
Киноафиша Фильмы Беглецы
7.3

Беглецы

, 2001
Gadar: Ek Prem Katha
Индия / боевик, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Беглецы
7.3

О фильме

Не имея возможность уехать в Пакистан в 1947 во время разделения стран, Сакина остается в Индии. Здесь она находит защиту у сингха Тары, выходит за него замуж и в счастливом браке рожает ему сына. Но, узнав, что живы родители, эмигрировавшие в Пакистан, она едет туда, чтобы встретиться с ними. Однако, как только она оказывается на родине, ее отец, крупный политический деятель, ненавидящий Индию и имеющий свои планы на будущее дочери, делает все возможное, чтобы она не могла вернуться в Индию и соединиться с семьей…

В ролях

Амриш Пури
Амриш Пури
Ashraf Ali
Лиллет Дюбей
Shabana
Санни Деол
Tara Singh
Амиша Патель
Sakeena
Вивек Шок
Darmiyaan Singh
Уткарш Шарма
Charanjeet
Суреш Оберой
Taya
Madhumalti Kapoor
Tayee
Tony Mirrcandani
Gurdeep
Муштак Кхан
Gul Khan
Режиссер Анил Шарма
Сценарист Shaktimaan Talwar
Композитор Уттам Сингх
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 15 июня 2001
Дата выхода
15 июня 2001 Великобритания 15
9 июня 2023 Индия UA
Бюджет 185 000 000 INR
Производство Nittin Keni Creations, Zee Studios, Zee Telefilms
Другие названия
Gadar: Ek Prem Katha, Gadar, Mutiny: A Love Story, Беглецы, Gadar 2001 DVD9

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 17 февраля 2023

Отзывы о фильме

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