В нескольких городах мира проходит череда жутких убийств молодых девушек. Они похожи на работу очередного психопата, превращающего все в безумную инсталляцию для привлечения внимания. Но расследование быстро заходит в тупик. Необычная зацепка, найденная американским детективом Бойдом, требует консультации с профессором африканской культуры Мэклзом. Происходящее оказывается не случайными убийством, а древним ритуалом под названием «мути». Это жертвоприношение темным богам, чтобы…
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