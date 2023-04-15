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Профессор и призрачный убийца Профессор и призрачный убийца
Киноафиша Фильмы Профессор и призрачный убийца Отзывы о фильме «Профессор и призрачный убийца»
Muti Профессор и призрачный убийца 2023 / США
5.1 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «Профессор и призрачный убийца»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В нескольких городах мира проходит череда жутких убийств молодых девушек. Они похожи на работу очередного психопата, превращающего все в безумную инсталляцию для привлечения внимания. Но расследование быстро заходит в тупик. Необычная зацепка, найденная американским детективом Бойдом, требует консультации с профессором африканской культуры Мэклзом. Происходящее оказывается не случайными убийством, а древним ритуалом под названием «мути». Это жертвоприношение темным богам, чтобы…

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User 15 апреля 2023, 00:32
Оценка
Интересный,захватывающий фильм. Неожиданный конец фильма) Нам понравился ♥️
15 апреля 2023, 00:32 Ответить
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