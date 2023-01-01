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Бумеранг, 2007

2007 / Россия
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О фильме

Эта история о том, что человеческое счастье не купить ни за какие деньги. Как не старалась Инга удержать в своих сильных объятиях Олега, но судьба-разлучница распорядилась по-своему. У Инги было все – успешный бизнес, красивый дом, лучшие автомобили, яхта… Но не было детей. А она мечтала о нормальной семье, о тихом семейном счастье. Когда надежда на появление детей окончательно исчезла, Инга задумывает неимоверно жестокий план – ребенка должна родить от Олега другая женщина, а она, Инга, заменит ему мать…

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Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2007
Возраст 16+
Режиссер
Рудольф Фрунтов
В ролях
Мария Звонарёва
Алексей Нилов
Алексей Нилов
Ольга Атанасова
Нина Усатова
Нина Усатова
Алеся Пуховая
Алеся Пуховая
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бумеранг 1 постер
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Бумеранг
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Кадры из фильма Все кадры
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