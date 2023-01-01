Бумеранг, 2007

Эта история о том, что человеческое счастье не купить ни за какие деньги. Как не старалась Инга удержать в своих сильных объятиях Олега, но судьба-разлучница распорядилась по-своему. У Инги было все – успешный бизнес, красивый дом, лучшие автомобили, яхта… Но не было детей. А она мечтала о нормальной семье, о тихом семейном счастье. Когда надежда на появление детей окончательно исчезла, Инга задумывает неимоверно жестокий план – ребенка должна родить от Олега другая женщина, а она, Инга, заменит ему мать…