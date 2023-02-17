Садовник, 2008

Павел приезжает в маленький провинциальный городок, в котором он родился и вырос, спустя 18 лет после отъезда. Главной причиною столь длительного отсутствия, да и самого отъезда, стала Елена, первая любовь Павла. Павел был влюблен в Елену с самого детства. И казалось, ни что не может помешать их любви. Как вдруг, на горизонте, появляется интересный, гораздо взрослее Елены, офицер. И она, польщенная его вниманием, не долго думая, выходит за него замуж. Пережив отчаяние, Павел бросает все и уезжает из города. Душевная травма, нанесенная Еленой, оказалась столь большой, что он даже не приезжает на похороны матери. Возвратившись в родной город с единой целью, отдать долг матери и поставить на ее могиле памятник, Павел узнает, что Елена уже давно разведена с Владом, но они продолжают жить вместе в одном доме, так как Владу некуда идти. Кроме того, у них растет дочка Люся. Внутренние переживания героев, проверка на моральные принципы – все это превращается в один эмоциональный коктейль. Главный вкус в котором – любовь….