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Постер фильма Садовник
4.0
Киноафиша Фильмы Садовник
4.0

Садовник

, 2008
Sadovnik
Украина, Россия / мелодрама / 18+
Постер фильма Садовник
4.0

О фильме

Павел приезжает в маленький провинциальный городок, в котором он родился и вырос, спустя 18 лет после отъезда. Главной причиною столь длительного отсутствия, да и самого отъезда, стала Елена, первая любовь Павла. Павел был влюблен в Елену с самого детства. И казалось, ни что не может помешать их любви. Как вдруг, на горизонте, появляется интересный, гораздо взрослее Елены, офицер. И она, польщенная его вниманием, не долго думая, выходит за него замуж. Пережив отчаяние, Павел бросает все и уезжает из города. Душевная травма, нанесенная Еленой, оказалась столь большой, что он даже не приезжает на похороны матери. Возвратившись в родной город с единой целью, отдать долг матери и поставить на ее могиле памятник, Павел узнает, что Елена уже давно разведена с Владом, но они продолжают жить вместе в одном доме, так как Владу некуда идти. Кроме того, у них растет дочка Люся. Внутренние переживания героев, проверка на моральные принципы – все это превращается в один эмоциональный коктейль. Главный вкус в котором – любовь….

В ролях

Александр Феклистов
Александр Феклистов
Александр Суворов
Александр Суворов
Ирина Мельник
Ольга Орлова
Ольга Тимофеева
Режиссер Олег Фиалко
Сценарист Елена Арбузова, Viktor Trachenko
Композитор Dmytro Garbuz
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Украина / Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Производство Film.ua, Кинокомпания Шпиль
Другие названия
Sadovnik, Садівник, Садовник

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 12 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 17 февраля 2023

Отзывы о фильме

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